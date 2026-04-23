Площадь пожара в Туапсе сократилась в четыре раза

КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Площадь пожара на морском терминале в Туапсе, возникшего в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 20 апреля, сократилась в четыре раза с начала ликвидации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"Всего с начала ликвидации возгорания, возникшего из-за атаки БПЛА киевского режима в ночь на 20 апреля, площадь пожара уменьшилась уже в четыре раза", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Уточняется, что в работах задействованы 276 человек и 77 единиц техники, в том числе от главного управления МЧС по Краснодарскому краю.