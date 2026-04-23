Площадь пожара в Туапсе сократилась в четыре раза

КРАСНОДАР, 23 апр - РИА Новости. Площадь пожара на морском терминале в Туапсе, возникшего в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 20 апреля, сократилась в четыре раза с начала ликвидации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.