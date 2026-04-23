Путин выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова, подчеркнув, что это большая потеря для родных, близких, коллег, для всей отечественной журналистики, соответствующее сообщение опубликована на сайте Кремля.
В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году.
«
"Кончина Алексея Викторовича Пиманова – это большая потеря для родных, близких, коллег, для всей отечественной журналистики. Он был порядочным, достойным, неравнодушным человеком с деятельной гражданской позицией. Алексея Викторовича ценили за принципиальность и честность, за умение вдохновлять коллектив своими творческими идеями и замыслами, по праву считали одним из тех ярких и преданных делу профессионалов, которые олицетворяют современное российское телевидение", - говорится в сообщении.
Президент отметил руководство Пиманова творческим объединением "Красная Звезда" и реализацию востребованных патриотических, просветительских проектов.
"Добрая память об Алексее Пиманове навсегда сохранится в наших сердцах", - заключил Путин.