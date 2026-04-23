21:10 23.04.2026
В МВД выразили соболезнования в связи со смертью Пиманова

Волк: Пиманов всегда отличался принципиальностью, активной гражданской позицией

© РИА Новости / Кирилл Зыков — Режиссер и продюсер Алексей Пиманов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство и личный состав МВД РФ выразили соболезнования в связи со смертью Алексея Пиманова.
  • Ирина Волк отметила, что журналист всегда отличался принципиальностью и активной гражданской позицией.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Руководство и личный состав МВД РФ выразили соболезнования в связи со смертью журналиста и телеведущего Алексея Пиманова, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В четверг стало известно, что Пиманов умер на 65-м году жизни, у него не выдержало сердце.
"Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Пиманова", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс".

Она добавила, что Пиманов всегда отличался принципиальностью, активной гражданской позицией, умением глубоко и точно анализировать.
"Созданные им программы и фильмы останутся в памяти зрителей, а его подход к работе будет примером для молодых коллег", - добавила она.
Волк отметила, что в своем творчестве журналист уделял большое внимание работе сотрудников органов внутренних дел. За вклад в объективное и компетентное освещение в СМИ деятельности МВД России он неоднократно поощрялся руководством министерства. В 2019 году он стал победителем XVIII международного конкурса МВД России "Щит и перо" в номинации "Гражданская позиция", а в 2024 году был награжден специальным призом МВД России "Полицейское признание".
