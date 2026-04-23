В МВД выразили соболезнования в связи со смертью Пиманова

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Руководство и личный состав МВД РФ выразили соболезнования в связи со смертью журналиста и телеведущего Алексея Пиманова, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Руководство и личный состав МВД России выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Алексея Пиманова", - написала Волк в своем канале на платформе "Макс" .

Она добавила, что Пиманов всегда отличался принципиальностью, активной гражданской позицией, умением глубоко и точно анализировать.

"Созданные им программы и фильмы останутся в памяти зрителей, а его подход к работе будет примером для молодых коллег", - добавила она.