20:26 23.04.2026 (обновлено: 20:34 23.04.2026)
Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Пиманова

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Алексей Пиманов. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил соболезнования в связи кончиной журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова, назвав его уход тяжелой утратой для российской журналистики.
"Его трагический уход – тяжелая утрата для отечественной журналистики и российского общества в целом. Алексей Викторович был талантливым профессионалом, человеком высокой ответственности и принципов, посвятившим свою жизнь служению делу, в которое он искренне верил", - говорится в письме министра, опубликованном на сайте МИД России.

РоссияАлексей ПимановСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
