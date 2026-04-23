Краткий пересказ от РИА ИИ Умер ведущий Первого канала Алексей Пиманов.

Ему было 64 года.

Он вел программу "Человек и закон" и руководил медиахолдингом "Красная звезда", снял множество фильмов и сериалов.

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В возрасте 64 лет умер телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов, сообщил Первый канал

"Четверть века он вел программу "Человек и закон". И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом "Красная звезда". У Алексея Пиманова не выдержало сердце", — говорится в сообщении.

Коллектив выразил глубокие соболезнования его родным и близким, назвав смерть журналиста невосполнимой утратой.

Пиманов родился 9 февраля 1962 года. В 1989-м окончил Московский технический университет связи и информатики, в 1992-м — факультет журналистики МГУ. Работать на телевидении начал в 1986 году — сначала видеоинженером, затем оператором в телецентре.

В качестве ведущего впервые выступил в 1989-м в программе "Ступени" редакции общественно-политических программ Центрального телевидения. В следующие четыре года успел побывать специальным корреспондентом телекомпании "ВиД", стал автором, ведущим и режиссером программы "За Кремлевской стеной", а также директором студии "Резонанс" Гостелерадио. В марте 1993 года вошел в состав Временного совета при президенте по совершенствованию защиты свободы слова.

"Человек и закон" Пиманов вел с 1996 года, его авторству также принадлежала программа "Кремль-9". Позже стал продюсером множества телепередач, среди которых: "Жить здорово", "Кумиры", "Армейский магазин", "Тайны века", "Свидетели", "Приговор" и другие.