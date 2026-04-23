Умер ведущий Первого канала Алексей Пиманов.

Умер Алексей Пиманов — ведущий "Человек и закон", причина смерти, биография
18:19 23.04.2026 (обновлено: 19:21 23.04.2026)
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В возрасте 64 лет умер телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов, сообщил Первый канал.
"Четверть века он вел программу "Человек и закон". И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом "Красная звезда". У Алексея Пиманова не выдержало сердце", — говорится в сообщении.
Коллектив выразил глубокие соболезнования его родным и близким, назвав смерть журналиста невосполнимой утратой.
Пиманов родился 9 февраля 1962 года. В 1989-м окончил Московский технический университет связи и информатики, в 1992-м — факультет журналистики МГУ. Работать на телевидении начал в 1986 году — сначала видеоинженером, затем оператором в телецентре.
В качестве ведущего впервые выступил в 1989-м в программе "Ступени" редакции общественно-политических программ Центрального телевидения. В следующие четыре года успел побывать специальным корреспондентом телекомпании "ВиД", стал автором, ведущим и режиссером программы "За Кремлевской стеной", а также директором студии "Резонанс" Гостелерадио. В марте 1993 года вошел в состав Временного совета при президенте по совершенствованию защиты свободы слова.
"Человек и закон" Пиманов вел с 1996 года, его авторству также принадлежала программа "Кремль-9". Позже стал продюсером множества телепередач, среди которых: "Жить здорово", "Кумиры", "Армейский магазин", "Тайны века", "Свидетели", "Приговор" и другие.
Помимо этого, выступил сценаристом и режиссером более ста документальных фильмов, а с 2004 года снимал телесериалы и полнометражные художественные ленты. В числе его картин — сериалы "Александровский сад", "Охота на Берию" и "Цыганки", а также фильмы "Три дня в Одессе", "Мужчина в моей голове" и "Крым".
 
