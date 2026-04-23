13:31 23.04.2026 (обновлено: 14:08 23.04.2026)
Песков рассказал о спросе на нефть в мире

Песков: спрос на нефть в мире растет

Нефтяные качалки. Архивное фото
  • Россия продолжает поставки нефти на фоне энергетического кризиса, сообщил Песков.
  • Спрос на сырье растет, а его количество на мировом рынке сокращается, добавил он.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия продолжает поставки нефти на фоне энергетического кризиса, спрос на нефть растет, а ее количество на мировом рынке сокращается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия продолжает поставки нефти. Спрос растет, количество предлагаемой нефти на рынке не растет, а наоборот, сокращается", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, планирует ли Москва предлагать партнерам в рамках ОПЕК+ дополнительные решения на фоне возобновления блокады Ормузского пролива.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Глава министерства финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Более десяти стран попросили США продлить снятие санкций с российской нефти
22 апреля, 18:48
 
РоссияЭкономикаМоскваДмитрий ПесковОрмузский проливОПЕК
 
 
