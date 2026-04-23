Вместе народы Евразии могут все, заявил Песков

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Народы Евразии, уязвимые поодиночке, могут практически все, если будут держаться вместе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг в Москве проходит второй Международный общественно-деловой форум "Евразия - территория традиционных ценностей".
"Давайте дальше вместе работать... смотреть в будущее, быть уверенными в нашем будущем, видеть себя вместе в этом будущем, не врозь. Врозь мы очень слабы. Мы очень слабы и очень уязвимы. А когда мы вместе, мы можем позволить себе многое, практически все", - сказал Песков на форуме.