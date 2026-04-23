12:53 23.04.2026
Песков назвал пространство Евразии уникальным

Песков назвал уникальным пространство Евразии, где живут вместе сотни народов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков назвал пространство Евразии уникальным.
  • На протяжении истории там жили вместе сотни или даже тысячи народов, отметил он.
  • По словам представителя Кремля, тесное переплетение их корней стало залогом евразийской общности.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальным пространство Евразии, где на протяжении истории жили вместе сотни или даже тысячи народов.
"Мы живем с вами в уникальном пространстве, пространстве Евразии. Здесь сотни, если не тысячи, народов, национальностей на протяжении истории жили вместе", - сказал Песков на втором Международном общественно-деловом форуме "Евразия - территория традиционных ценностей".
Он отметил, что сейчас каждый из этих народов бережет свои ценности, историю, хочет быть самостоятельным.
"Все корни этих народов тесно-тесно переплетены. Это, наверное, является залогом этой нашей евразийской общности, это является тем фундаментом, на котором мы все вместе с вами стоим и думаем о нашем будущем", - добавил пресс-секретарь главы государства.
Песков оценил важность форума "Евразия — территория традиционных ценностей"
