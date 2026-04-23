Песков назвал пространство Евразии уникальным.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальным пространство Евразии, где на протяжении истории жили вместе сотни или даже тысячи народов.

Он отметил, что сейчас каждый из этих народов бережет свои ценности, историю, хочет быть самостоятельным.

"Все корни этих народов тесно-тесно переплетены. Это, наверное, является залогом этой нашей евразийской общности, это является тем фундаментом, на котором мы все вместе с вами стоим и думаем о нашем будущем", - добавил пресс-секретарь главы государства.