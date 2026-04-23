Песков оценил важность форума "Евразия — территория традиционных ценностей"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил вклад Международного общественно-делового форума "Евразия - территория традиционных ценностей" в дело сохранения культуры и ценностей народов, проживающих на этом пространстве.
"Евразийское пространство населяют разные народы, разные национальности, но они все тяготеют к тому, чтобы очень бережно относиться и к образовательным процессам, и к своей культуре, и ко всем гуманитарным аспектам своей жизни. Но само по себе это все не сохраняется, для этого нужно прикладывать усилия. И вот как раз такие форумы, как сегодняшний, являются очень важными звеньями в цепи общей масштабной работы, которая ведется в этом направлении", - сказал Песков журналистам.
Он также пожелал АНО "Евразия" дальнейшего расширения объема работы и эффективности, чтобы работа, которая ведется по этой линии, дополняла усилия, которые прикладываются на межгосударственном уровне.