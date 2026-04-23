Песков: народы Евразии хотят беречь свои ценности и быть самостоятельными

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Народы Евразии берегут свои ценности и хотят быть самостоятельными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг в Москве проходит второй Международный общественно-деловой форум "Евразия - территория традиционных ценностей".
"Мы живем с вами в уникальном пространстве, в пространстве Евразии. Здесь сотни, если не тысячи народов, национальностей на протяжении истории жили вместе. И сейчас каждый из этих народов бережет свои ценности, свои национальные ценности. Каждый из этих народов хочет быть самостоятельным", - сказал Песков в ходе форума.
Он отметил, что все корни народов Евразии тесно переплетены, и именно это является "нашей евразийской общностью".
