Песков прокомментировал планы Германии создать самую сильную армию в Европе

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Главное, чтобы Германия, которая объявила о планах создать самую сильную армию в Европе, не скатилась туда, где оказывалась несколько раз в истории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.