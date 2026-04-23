Песков прокомментировал планы Германии создать самую сильную армию в Европе
11:04 23.04.2026
Песков прокомментировал планы Германии создать самую сильную армию в Европе

Песков: главное, чтобы Германия не скатилась туда, куда попадала несколько раз

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков прокомментировал планы Германии создать самую сильную армию в Европе, отметив, что важно, чтобы Германия не повторила исторические ошибки.
  • Германия впервые официально утвердила военную стратегию, в которой заявила о намерении создать самую сильную армию в Европе до 2039 года и определила Россию как "главную угрозу".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Главное, чтобы Германия, которая объявила о планах создать самую сильную армию в Европе, не скатилась туда, где оказывалась несколько раз в истории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное, чтобы не туда же, куда уже несколько раз в истории. Это главное", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, куда стремится Германия, принимая такие стратегии впервые в послевоенной истории.
Германия впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза".
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и России
17 ноября 2025, 13:47
 
