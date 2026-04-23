Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков прокомментировал планы Германии создать самую сильную армию в Европе, отметив, что важно, чтобы Германия не повторила исторические ошибки.
- Германия впервые официально утвердила военную стратегию, в которой заявила о намерении создать самую сильную армию в Европе до 2039 года и определила Россию как "главную угрозу".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Главное, чтобы Германия, которая объявила о планах создать самую сильную армию в Европе, не скатилась туда, где оказывалась несколько раз в истории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главное, чтобы не туда же, куда уже несколько раз в истории. Это главное", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, куда стремится Германия, принимая такие стратегии впервые в послевоенной истории.
