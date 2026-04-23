Комплексы по переработке отходов Подмосковья отобрали 5,7 тыс тонн металла
19:56 23.04.2026
Комплексы по переработке отходов Подмосковья отобрали 5,7 тыс тонн металла

Прессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Комплексы по переработке отходов (КПО) Подмосковья отобрали и передали на вторичную переработку 5,73 тысячи тонн металла за первый квартал 2026 года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Все металлические отходы проходят несколько этапов перед вовлечением во вторичный оборот. Среди них – отделение лома от других отходов с помощью сильного магнита, очистка металла от остаточных загрязнений, переплавка и другое.
На подмосковных КПО этот процесс поставлен на поток. Автоматические линии работают круглосуточно, а извлеченный металл сразу прессуют в плотные кипы для удобной транспортировки на металлургические заводы.
Таким образом, старые консервные банки, сломанные холодильники и бытовая техника из подмосковных контейнеров возвращаются в стройку и промышленность.
 
