Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пользователи портала Yahoo News Japan прокомментировали требование Владимира Зеленского возобновить трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США.
- Комментаторы считают, что из-за изменения международной обстановки Украине на будущих переговорах выдвинут более жесткие условия.
- Читатели портала выражают сомнения в возможности возобновления переговорного процесса до урегулирования ситуации с Ираном.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пользователи портала Yahoo News Japan прокомментировали требование Владимира Зеленского возобновить трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США.
"Те 90 миллиардов евро, которые ЕС обещал отслюнить Зеленскому, Украину не спасут. Оружие на исходе, солдат не хватает, все обстоит крайне плохо. Война с Ираном сместила приоритеты, так что новых поставок вооружения можно не ждать. Америке не до того, а Европа больше не расположена ничем делиться, ведь до нее внезапно дошло, что ВС США их не защитят. Даже хваленые "Пэтриоты" не перепадут Киеву. Своя рубашка ближе к телу. На будущих переговорах Киеву явно выдвинут куда более жесткие условия", — написал пользователь.
"Сначала Украина потребует возобновить переговоры, а потом опять пальнет беспилотниками по российской территории перед их началом, как обычно это происходило. Никто не будет возвращаться к переговорному процессу до тех пор, пока не будет урегулирована ситуация с Ираном. Даже если Зеленский поедет в Америку чего-то там требовать, то просто поцелует дверь", — обрушился с критикой третий.
"Он в своем уме?! То он отказывается от переговоров, то безапелляционно требует к ним вернуться. Похоже, он совсем утратил рассудок", — заключили читатели.
В среду Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN в Киеве призвал возобновить трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной до урегулирования американо-иранского конфликта.
С начала года делегации России, Украины и США провели три раунда переговоров. Последний прошел в Женеве 17-18 февраля. Спикер Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что пауза в мирном процессе возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке.
