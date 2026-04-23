В Пензенской области отменили план "Ковер"
11:26 23.04.2026 (обновлено: 11:29 23.04.2026)
В Пензенской области отменили план "Ковер" и режим беспилотной опасности

Город Пенза
Город Пенза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пензенской области отменены режим "План "Ковер"" и режим беспилотной опасности.
  • Временный запрет на использование воздушного пространства в регионе снят.
САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. Режим "План "Ковер" и режим "Беспилотная опасность" отменены в Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
Режим опасности атаки БПЛА был объявлен в 23.37 мск в среду. Также ночью и утром в четверг в регионе дважды вводился план "Ковер".
"На территории Пензенской области отменён план "Ковер" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
