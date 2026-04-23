В Пензенской области ввели план "Ковер"

САРАТОВ, 23 апр - РИА Новости. План "Ковер" вновь введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
"В Пензенской области введен план "Ковер". Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".
План "Ковер" уже действовал в Пензенской области с 23.55 мск среды до 5.07 мск четверга.