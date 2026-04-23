Рейтинг@Mail.ru
Глава ВМС США лишился поста из-за конфликта с шефом Пентагона, пишут СМИ - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 23.04.2026
Глава ВМС США лишился поста из-за конфликта с шефом Пентагона, пишут СМИ

Axios: отправленный в отставку Джон Фелан не ладил с Питом Хегсетом

© Flickr / Kevin H. Здание Пентагона
Здание Пентагона - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Flickr / Kevin H.
Здание Пентагона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отправленный в отставку министр военно-морских сил США Джон Фелан не ладил с шефом Пентагона Питом Хегсетом, сообщает издание Axios.
  • Увольнение Фелана Питом Хегсетом застало многих врасплох, пишет издание.
НЬЮ-ЙОРК, 23 апр – РИА Новости. Отправленный в отставку министр военно-морских сил США Джон Фелан не ладил с шефом Пентагона Питом Хегсетом, его увольнение стало неожиданностью, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
Об отставке Фелана ранее сообщали в Пентагоне. Увольнение профильного министра произошло на фоне продолжающейся морской блокады Ирана Штатами.
"Увольнение Фелана Питом Хегсетом застало многих врасплох", – пишет издание, отмечая, что он пополнил растущий список военных чиновников, покинувших посты при администрации Дональда Трампа.
По данным источника Axios, Фелан "не ладил" с шефом Пентагона Хегсетом, но имел якобы хорошие отношения с президентом США.
"Фелан не понимал, что он не главный. Его работа - следовать отданным приказам, а не следовать тем приказам, которые, как он считает, должны быть отданы", - пишет Axios со ссылкой на неназванного источника.
При этом еще во вторник Фелан встретился с журналистами, чтобы обсудить будущее морской службы и ее крупные инвестиции, включая "Золотой флот".
В миреСШАИранПит ХегсетДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала