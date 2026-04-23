Глава ВМС США лишился поста из-за конфликта с шефом Пентагона, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Отправленный в отставку министр военно-морских сил США Джон Фелан не ладил с шефом Пентагона Питом Хегсетом, сообщает издание Axios.
- Увольнение Фелана Питом Хегсетом застало многих врасплох, пишет издание.
НЬЮ-ЙОРК, 23 апр – РИА Новости. Отправленный в отставку министр военно-морских сил США Джон Фелан не ладил с шефом Пентагона Питом Хегсетом, его увольнение стало неожиданностью, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
"Увольнение Фелана Питом Хегсетом застало многих врасплох", – пишет издание, отмечая, что он пополнил растущий список военных чиновников, покинувших посты при администрации Дональда Трампа.
По данным источника Axios, Фелан "не ладил" с шефом Пентагона Хегсетом, но имел якобы хорошие отношения с президентом США.
"Фелан не понимал, что он не главный. Его работа - следовать отданным приказам, а не следовать тем приказам, которые, как он считает, должны быть отданы", - пишет Axios со ссылкой на неназванного источника.
При этом еще во вторник Фелан встретился с журналистами, чтобы обсудить будущее морской службы и ее крупные инвестиции, включая "Золотой флот".