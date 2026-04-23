Парламент Дагестана принял закон о льготах для пострадавших при паводках
15:12 23.04.2026
Народное собрание Дагестана приняло закон о льготах для пострадавших от паводков

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народное собрание Дагестана приняло законопроект о предоставлении льгот пострадавшим от наводнений.
  • Льготы включают освобождение от транспортного налога для пострадавших организаций и граждан, утративших имущество первой необходимости, а также полное освобождение от транспортного налога за уничтоженные в результате ЧС транспортные средства.
МАХАЧКАЛА, 23 апр - РИА Новости. Народное собрание Дагестана приняло законопроект о предоставлении пострадавшим от наводнений льгот по транспортному налогу и налогу на имущество организаций, сообщается в Telegram-канале парламента республики.
Ранее спикер народного собрания Дагестана Заур Аскендеров объявил, что принято решение в оперативном порядке внести необходимые поправки в действующие нормативные документы с тем, чтобы оказать максимальную помощь пострадавшим от недавних наводнений.
"Депутаты единогласно проголосовали за законопроект, предоставляющий налоговые льготы по транспортному налогу и налогу на имущество организаций", - говорится в сообщении.
Проект закона предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога для организаций, пострадавших от чрезвычайной ситуации, льготу для граждан, утративших имущества первой необходимости (в отношении автомобилей мощностью двигателя не более 250 лошадиных сил), а также полное освобождение от транспортного налога для граждан в отношении транспортных средств, уничтоженных в результате ЧС.
Обильные осадки в Дагестане в конце марта – начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, повреждения дорог и мостов. Из пострадавших домов эвакуированы более 11 тысяч человек. По поручению президента РФ Владимира Путина создана правительственная комиссия по ликвидации последствий паводков, которая ввела в регионе режим ЧС федерального характера. В республике работает межведомственный оперштаб под руководством замглавы МЧС России Алексея Кострубицкого.
Республика ДагестанРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
