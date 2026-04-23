Источник рассказал о предпочтительном для Ирана посреднике в диалоге с США

ИСЛАМАБАД, 23 апр - РИА Новости. Пакистан остается для Ирана предпочтительным посредником в переговоры с США, сообщил РИА Новости иранский дипломатический источник.
По словам источника, между Исламабадом и Тегераном отсутствует кризис доверия, каналы связи на высшем уровне остаются открытыми и непрерывными.