Источник рассказал о предпочтительном для Ирана посреднике в диалоге с США - РИА Новости, 23.04.2026
15:34 23.04.2026 (обновлено: 15:41 23.04.2026)
Источник рассказал о предпочтительном для Ирана посреднике в диалоге с США

РИА Новости: Пакистан остается предпочтительным посредником для Ирана

© AP Photo / Vahid Salemi — Баннер с иранскими беспилотниками в Тегеране
Баннер с иранскими беспилотниками в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Баннер с иранскими беспилотниками в Тегеране. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пакистан остается предпочтительным посредником для Ирана в переговорах с США, сообщил источник.
  • Между Исламабадом и Тегераном нет кризиса доверия и перебоев в коммуникации на высшем уровне.
ИСЛАМАБАД, 23 апр - РИА Новости. Пакистан остается для Ирана предпочтительным посредником в переговоры с США, сообщил РИА Новости иранский дипломатический источник.
"Иран по-прежнему рассматривает Исламабад как предпочтительного и надежного посредника в переговорах между Ираном и США", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, между Исламабадом и Тегераном отсутствует кризис доверия, каналы связи на высшем уровне остаются открытыми и непрерывными.
Танкер в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Иран впервые получил доход от сборов за транзит по Ормузскому проливу
Вчера, 11:20
 
