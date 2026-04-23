Ситуация с Ормузским проливом затрагивает всех, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 23.04.2026
01:32 23.04.2026
Ситуация с Ормузским проливом затрагивает всех, заявил замглавы МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что ситуация с Ормузским проливом и блокадой США Ирана затрагивает все страны, в том числе Россию.
  • По словам Панкина, рост цен на нефть приводит к повышению стоимости топлива, продовольствия, удобрений и многого другого, что делает Россию уязвимой, так как страна импортирует многие товары, которые становятся дороже.
ООН, 23 апр - РИА Новости. Ситуация с Ормузским проливом и блокадой США Ирана затрагивает всех, было бы глупо говорить, что это не коснулось России, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Определенно сегодня затронуты все. Было бы глупо говорить, что Россия не затронута", - сказал Панкин журналистам в ООН.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
В Иране назвали условия открытия Ормузского пролива
Вчера, 19:50
По его словам, многие считают, что раз Россия экспортирует нефть, то, прежде всего, выигрывает от сложившейся ситуации.
"Цены растут, спрос падает, поскольку дорожает топливо, продовольствие, удобрения и многое другое. Это делает нас уязвимыми, поскольку мы импортируем многие вещи, которые становятся более дорогими", - отметил Панкин.
В то же время замминистра подчеркнул, что Россия остается более или менее самодостаточной.
"Мы зависим от множества ресурсов, но не в критической степени", - добавил он.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского движения, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
Корабли и лодки в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Число кораблей в Ормузском проливе значительно сократилось, сообщило UKMTO
21 апреля, 21:51
 
