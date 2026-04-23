Ситуация с Ормузским проливом затрагивает всех, заявил замглавы МИД

ООН, 23 апр - РИА Новости. Ситуация с Ормузским проливом и блокадой США Ирана затрагивает всех, было бы глупо говорить, что это не коснулось России, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Определенно сегодня затронуты все. Было бы глупо говорить, что Россия не затронута", - сказал Панкин журналистам в ООН

По его словам, многие считают, что раз Россия экспортирует нефть, то, прежде всего, выигрывает от сложившейся ситуации.

"Цены растут, спрос падает, поскольку дорожает топливо, продовольствие, удобрения и многое другое. Это делает нас уязвимыми, поскольку мы импортируем многие вещи, которые становятся более дорогими", - отметил Панкин.

В то же время замминистра подчеркнул, что Россия остается более или менее самодостаточной.

"Мы зависим от множества ресурсов, но не в критической степени", - добавил он.