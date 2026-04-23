Солнцев: кадровый центр "Работа молодежи России" открылся в Оренбуржье
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:02 23.04.2026
Солнцев: кадровый центр "Работа молодежи России" открылся в Оренбуржье

Кадровый центр «Работа молодежи России» открылся в Оренбургской области

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев
УФА, 23 апр - РИА Новости. Кадровый центр "Работа молодежи России" открылся в Оренбуржье, став второй в стране площадкой молодежной профориентации, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Макс.
"Сегодня в Оренбургской области открылся кадровый центр "Работа молодежи России". Мы второй регион в стране, где появилась такая современная площадка для профориентации. Запуск нового молодёжного пространства стал возможен благодаря нацпроекту "Кадры", - рассказал Солнцев.
"Трудоустройство молодых специалистов – вопрос, который в фокусе внимания нашего президента и, конечно, в моем. Подростки и студенты должны видеть перспективы развития в родном регионе. Для этого мы запустили бесшовную образовательную программу "Школа – техникум – вуз", а также увеличили количество профильных классов от промышленных предприятий в образовательных учреждениях региона", - сообщил он.
Кроме того, в рамках программы "Профессионалитет" продолжается оснащение колледжей и техникумом современным оборудованием и мастерскими, добавил губернатор Оренбургской области.
"Открытие нового кадрового центра для молодежи – очередной взвешенный шаг в нашей системной работе. В центре есть 10 площадок, где можно пройти тестирование с помощью очков виртуальной реальности и нейродиагностики, получить карьерную консультацию и даже пообщаться с будущим работодателем", - сообщил Солнцев.
Оренбургская областьОренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
