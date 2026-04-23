Солнцев: кадровый центр "Работа молодежи России" открылся в Оренбуржье

УФА, 23 апр - РИА Новости. Кадровый центр "Работа молодежи России" открылся в Оренбуржье, став второй в стране площадкой молодежной профориентации, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в Макс.

"Сегодня в Оренбургской области открылся кадровый центр "Работа молодежи России". Мы второй регион в стране, где появилась такая современная площадка для профориентации. Запуск нового молодёжного пространства стал возможен благодаря нацпроекту "Кадры", - рассказал Солнцев.

"Трудоустройство молодых специалистов – вопрос, который в фокусе внимания нашего президента и, конечно, в моем. Подростки и студенты должны видеть перспективы развития в родном регионе. Для этого мы запустили бесшовную образовательную программу "Школа – техникум – вуз", а также увеличили количество профильных классов от промышленных предприятий в образовательных учреждениях региона", - сообщил он.

Кроме того, в рамках программы "Профессионалитет" продолжается оснащение колледжей и техникумом современным оборудованием и мастерскими, добавил губернатор Оренбургской области.