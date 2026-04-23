В Курской области объявили беспилотную опасность

КУРСК, 23 апр - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена на территории всей Курской области, сообщили в четверг в оперштабе регионального правительства.
"Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в сообщении оперштаба региона на платформе "Макс".
В оперштабе уточнили, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.