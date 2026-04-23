Кремлев высоко оценил шансы российских боксеров на Олимпиаде-2028 - РИА Новости Спорт, 23.04.2026
15:23 23.04.2026 (обновлено: 15:29 23.04.2026)
Кремлев высоко оценил шансы российских боксеров на Олимпиаде-2028

  • Умар Кремлев выразил уверенность, что российские боксеры на Олимпийских играх в 2028 году покажут самые лучшие результаты.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев выразил уверенность, что российские боксеры на Олимпийских играх в 2028 году покажут шикарные результаты.
"Уверен, что они покажут шикарные, самые лучшие результаты. В этом даже не сомневаемся", - сказал Кремлев РИА Новости.
Международная федерация бокса не последовала рекомендациям МОК по отстранению россиян после начала СВО. Боксеры РФ с 2022 года выступают под российским флагом на международных соревнованиях. Путин высоко оценивал усилия федерации бокса по отстаиванию интересов российских спортсменов, призывал учитывать ее опыт в других видах спорта.
Кремлев рассказал Путину, что российские бойцы готовятся к Олимпиаде в США
22 апреля, 21:45
 
