Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 23.04.2026 (обновлено: 17:51 23.04.2026)
В Одессе арестовали четырех сотрудников военкомата

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одессе арестовали четырех сотрудников военкомата и полицейского.
  • Их подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов у мобилизованного.
  • Военкомов и полицейского взяли под стражу на 60 суток без права на залог.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Суд в Одессе арестовал четверых сотрудников военкомата и полицейского, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Украинское издание "Страна.ua" 21 апреля сообщило, что в Одессе СБУ задержала группу сотрудников одного из районных военкоматов города, занимавшихся вымогательством среди военнообязанных. Перед этим одесские онлайн-сообщества сообщали о погоне и стрельбе в городе, в ходе которых, предположительно, были задержаны сотрудники военкомата. СБУ подтвердила информацию о задержании. Позже в сухопутных войсках ВСУ сообщили, что проводится служебное расследование, начальники Одесского областного и Пересыпского районного военкоматов отстранены от исполнения обязанностей.
«
"В Одессе суд избрал меры пресечения полицейскому и четырем военнослужащим ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) по делу о вымогательстве 30 тысяч долларов у мобилизованного. Их взяли под стражу на 60 суток без права на залог", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаСлужба безопасности УкраиныСтрана.uaВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала