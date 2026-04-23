Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе арестовали четырех сотрудников военкомата и полицейского.
- Их подозревают в вымогательстве 30 тысяч долларов у мобилизованного.
- Военкомов и полицейского взяли под стражу на 60 суток без права на залог.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Суд в Одессе арестовал четверых сотрудников военкомата и полицейского, которых обвиняют в вымогательстве денег у военнообязанных, сообщил украинский телеканал "Общественное".
Украинское издание "Страна.ua" 21 апреля сообщило, что в Одессе СБУ задержала группу сотрудников одного из районных военкоматов города, занимавшихся вымогательством среди военнообязанных. Перед этим одесские онлайн-сообщества сообщали о погоне и стрельбе в городе, в ходе которых, предположительно, были задержаны сотрудники военкомата. СБУ подтвердила информацию о задержании. Позже в сухопутных войсках ВСУ сообщили, что проводится служебное расследование, начальники Одесского областного и Пересыпского районного военкоматов отстранены от исполнения обязанностей.
"В Одессе суд избрал меры пресечения полицейскому и четырем военнослужащим ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) по делу о вымогательстве 30 тысяч долларов у мобилизованного. Их взяли под стражу на 60 суток без права на залог", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
