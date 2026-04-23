Подросток из Нижнего Новгорода, ранивший двух одноклассников, получил срок - РИА Новости, 23.04.2026
15:38 23.04.2026
Подросток из Нижнего Новгорода, ранивший двух одноклассников, получил срок

В Нижнем Новгороде школьник, ранивший одноклассников ножом, получил четыре года

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
  • Подросток из Нижнего Новгорода из личной неприязни ранил двух одноклассников ножом в школе.
  • Суд приговорил его к четырем годам воспитательной колонии за покушение на убийство.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Подростка из Нижнего Новгорода, поранившего ножом двух одноклассников в школе, осудили на четыре года воспитательной колонии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что 11 марта 2025 года подросток, испытывая личные неприязненные отношения к двум одноклассникам в связи с неоднократными конфликтами, находясь в классе одной из школ Сормовского района, нанес им ножевые ранения. Довести свой преступный умысел до конца подросток не смог, поскольку его действия были пресечены, а пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь. Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим причинен легкий вред здоровью.
"Пятнадцатилетний подросток признан виновным в покушении на убийство двух лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что уголовное дело в отношении бывшего директора школы, обвиняемой в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ), рассматривается в суде.
