Подросток из Нижнего Новгорода, ранивший двух одноклассников, получил срок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апр – РИА Новости. Подростка из Нижнего Новгорода, поранившего ножом двух одноклассников в школе, осудили на четыре года воспитательной колонии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Следствием и судом установлено, что 11 марта 2025 года подросток, испытывая личные неприязненные отношения к двум одноклассникам в связи с неоднократными конфликтами, находясь в классе одной из школ Сормовского района, нанес им ножевые ранения. Довести свой преступный умысел до конца подросток не смог, поскольку его действия были пресечены, а пострадавшим своевременно оказана медицинская помощь. Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, потерпевшим причинен легкий вред здоровью.