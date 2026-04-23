В посольстве рассказали об отношении Нидерландов к мероприятиям к 9 Мая

ГААГА, 23 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Гааге запланировало ряд памятных мероприятий ко Дню Победы, власти Нидерландов не препятствуют их проведению, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.

"Для нас празднование годовщины Победы в Великой Отечественной войне является главным мероприятием года. Центральным событием станет традиционная церемония возложения венка с участием посла России Владимира Тарабрина на мемориале "Советское поле славы" близ города Амерсфорт", - рассказали в посольстве РФ.

Помимо этого, в самой дипмиссии запланировано проведение памятных мероприятий, посвященных Дню Победы, среди которых - торжественный прием, добавил собеседник агентства.

"Что касается отношения местных властей, прямых препятствий для проведения этих акций не отмечаем", - сообщили в дипмиссии.

Вместе с тем, как сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гааге Нидерланды не приглашали представителей России на памятные мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны в Европе

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа , комментируя решение Нидерландов, заявил, что Запад вычеркивает данные о том, как европейские страны поддерживали фашистов.

"Проводимая русофобская политика Запада построена на том, чтобы вычеркнуть из истории действия большинства европейских стран, которые поддерживали фашистов, которые так или иначе участвовали во Второй мировой войне. Кто-то активно выпускал продукцию, кто-то воевал на стороне (Адольфа) Гитлера", - сказал Чепа в беседе с " Лентой.ру ".