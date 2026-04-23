Нидерланды не пригласили Россию на мероприятия по окончанию Второй мировой

ГААГА, 23 апр - РИА Новости. Нидерланды не приглашали представителей России на памятные мероприятия по случаю окончания Второй мировой войны в Европе, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Гааге.
"В Нидерландах основные памятные даты, связанные с окончанием Второй мировой войны в Европе, приходятся на 4 и 5 мая – это День памяти и День освобождения от нацистской оккупации. В последние годы местные власти каких-либо приглашений на официальные мероприятия нам не направляют", - заявили в дипмиссии.
Такая позиция Гааги, по мнению посольства, "к сожалению, неудивительна": в европейских странах проводится сознательная политика по переписыванию истории.
"В этой связи здесь предпочитают закрывать глаза на то, что только благодаря решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма свобода Нидерландов в принципе стала возможной", - отметили в дипмиссии.
Ранее российский посол в Париже Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что французские власти в очередной раз не пригласили представителей России на празднование окончания Второй мировой войны.
