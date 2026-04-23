Гендиректор "Спартака" высказался о пенальти в матче с "Краснодаром"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.
- Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов допустил, что пенальти в ворота московского клуба был назначен верно.
- Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не согласился с решением арбитра о пенальти.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов допустил, что главный арбитр Артем Чистяков верно назначил пенальти в ворота московского клуба в игре чемпионата России по футболу против "Краснодара".
В четверг "Спартак" дома проиграл "Краснодару" (1:2) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В компенсированное к первому тайму время капитан "быков" Эдуард Сперцян реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку полузащитнику "красно-белых" Наилю Умярову.
"Если поставили, значит был", - сказал Некрасов журналистам.
Спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао не согласился с решением арбитра. "Для меня нет (пенальти)", - сказал он.
"Краснодар" набрал 57 очков и вернулся на первую строчку в таблице, "Спартак" (45 очков) лишился шансов на чемпионство и идет пятым.