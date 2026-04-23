Гендиректор "Спартака" высказался о пенальти в матче с "Краснодаром"

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов допустил, что главный арбитр Артем Чистяков верно назначил пенальти в ворота московского клуба в игре чемпионата России по футболу против "Краснодара".

"Если поставили, значит был", - сказал Некрасов журналистам.

Спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао не согласился с решением арбитра. "Для меня нет (пенальти)", - сказал он.