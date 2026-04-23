Рейтинг@Mail.ru
Гендиректор "Спартака" высказался о пенальти в матче с "Краснодаром"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:40 23.04.2026 (обновлено: 00:45 24.04.2026)
Гендиректор "Спартака" высказался о пенальти в матче с "Краснодаром"

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов
© Фото : ФК "Спартак"
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Спартак» проиграл «Краснодару» со счетом 1:2 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги.
  • Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов допустил, что пенальти в ворота московского клуба был назначен верно.
  • Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не согласился с решением арбитра о пенальти.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор "Спартака" Сергей Некрасов допустил, что главный арбитр Артем Чистяков верно назначил пенальти в ворота московского клуба в игре чемпионата России по футболу против "Краснодара".
В четверг "Спартак" дома проиграл "Краснодару" (1:2) в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В компенсированное к первому тайму время капитан "быков" Эдуард Сперцян реализовал пенальти, назначенный после попадания мяча в руку полузащитнику "красно-белых" Наилю Умярову.
"Если поставили, значит был", - сказал Некрасов журналистам.
Спортивный директор московского клуба Франсис Кахигао не согласился с решением арбитра. "Для меня нет (пенальти)", - сказал он.
"Краснодар" набрал 57 очков и вернулся на первую строчку в таблице, "Спартак" (45 очков) лишился шансов на чемпионство и идет пятым.
Футбол. РПЛ. Спартак (Москва) - Краснодар (Краснодар) - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
ФутболСпортЭдуард СперцянНаиль УмяровСпартак МоскваКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Акрон
    Динамо Махачкала
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Краснодар
    1
    2
  • Волейбол
    Завершен
    Зенит-Казань
    Динамо Москва
    1
    3
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    П. Удварди
    76
    52
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Севилья
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Штутгарт
    Фрайбург
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСВ Эйндховен
    Зволле
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Овьедо
    Вильярреал
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала