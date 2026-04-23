Юрист рассказал, как защититься от "схемы Долиной" при покупке квартиры

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Любая ситуация, в которой покупателя квартиры на вторичном рынке торопят с принятием решения, может быть признаком "бабушкиной схемы", не попасться на удочку мошенников поможет комплексная проверка объекта недвижимости, рассказал РИА Новости адвокат, вице-президент Национального Фонда правовой поддержки организаций и граждан Игорь Баранов.

"Самый ключевой индикатор риска — это спешка. Любая ситуация, в которой покупателя торопят с принятием решения, должна восприниматься как тревожный сигнал. Добросовестная сделка не требует давления и выдерживает юридическую проверку и проверку временем. Главный практический совет, который можно дать — не искать "простых решений". Проверка объекта, личности продавца, истории перехода прав, способа расчетов — это обязательный минимум", - рассказал Баранов.

По его словам, так называемая "бабушкина схема" давно вышла за рамки стереотипа про пожилого собственника. "Речь идет о создании максимально "доверительной" легенды: один владелец, "чистая" квартира, срочная продажа, адекватная цена и давление на быстрое принятие решения. За этим могут скрываться серьезные юридические риски — от наличия лиц с неучтенными правами до последующего оспаривания сделки", - предупредил адвокат, подчеркнув, что в сфере недвижимости работает только комплексная проверка.

Если речь идет о пожилом человеке, важно убедиться, что он осознает характер сделки и действует добровольно. На практике именно такие сделки чаще всего становятся предметом споров: родственники или иные лица пытаются оспорить договор, ссылаясь на давление, введение в заблуждение или состояние здоровья продавца. При этом даже нотариальное удостоверение сделки не дает абсолютной гарантии ее устойчивости в суде.

Баранов рассказал, что мошенники могут использовать поддельные доверенности, дистанционные сделки, привлекать "юристов" и "риелторов", которые формально сопровождают сделку, но фактически действуют в интересах продавца. Отдельно адвокат отметил случаи, когда пожилых собственников заранее вводят в заблуждение или ограничивают их контакт с родственниками, чтобы упростить проведение сделки.

Финансовая сторона сделки также остается зоной повышенного риска. В рамках тактики "срочности" мошенники могут предлагать скидку, настаивать на быстром авансе, минимизировать время на проверку документов. Нередко безопасные формы расчетов (аккредитив или банковская ячейка с четкими условиями доступа) игнорируются под предлогом "упрощения".