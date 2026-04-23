Ученые на Кавказе создали новое экологичное удобрение

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Новое почвенное удобрение на основе куриного помета и бактерий, выделенных из чернозема, создали ученые Новое почвенное удобрение на основе куриного помета и бактерий, выделенных из чернозема, создали ученые КБГУ . По их данным, новый биомелиорант (вещество для улучшения свойств почвы) способен успешно заменить азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения и снизить углеродный след растениеводческой продукции. Результаты исследования опубликованы в издании Bacteria.

Куриный помет является ценным побочным продуктом животноводства с агрономической точки зрения, отмечают ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ). По их данным, в Российской Федерации ежегодно образуется около 20 миллионов тонн куриного помета. По полезным свойствам он сопоставим с 420 тысячами тонн азотных, 288 тысячами тонн фосфорных и 128 тысячами тонн калийных минеральных удобрений. В совокупности удобрения на основе куриного помета могут заменить более 800 тысяч тонн минеральных. Помет также богат магнием, кальцием и серой, важными для питания растений.

Ценность птичьего помета не ограничивается содержанием минеральных питательных веществ. Углеродсодержащие вещества обеспечивают энергией почвенную микрофлору, которая участвует в почвообразовании и восстанавливает способность поверхности земли улавливать и удерживать углекислый газ из атмосферы, что помогает бороться с изменениями климата, сообщил руководитель центра декарбонизации АПК и региональной экономики КБГУ имени Х.М. Бербекова Амиран Занилов.

"Расчеты отечественных и зарубежных исследователей показывают, что органические удобрения из птичьего помета способствуют снижению углеродной емкости растениеводческой продукции, в том числе за счет частичной, а иногда и полной замены минеральных удобрений. Вклад минеральных удобрений в общий углеродный след зерновых культур может достигать 25 процентов, а в структуре углеродного следа конечного продукта (пшеничного хлеба) он составляет до 15 процентов", — рассказал руководитель центра.

По его словам, эффективность использования птичьего помета в качестве удобрения во многом определяется технологией его переработки. Выбор технологии должен соответствовать как экологическим, так и экономическим соображениям. На сегодняшний день одной из наиболее доступных технологий переработки считается твердофазная аэробная ферментация (компостирование). Для повышения ее эффективности ученые отбирают особые штаммы микроорганизмов, ускоряющих переработку сырья и повышающих качественные и санитарно-эпидемиологические характеристики конечного удобрения.

© Фото : Пресс-служба КБГУ Работа по забору образцов

Ученые КБГУ имени Х.М. Бербекова поставили перед собой задачу оценить биотехнологический потенциал термофильных микроорганизмов, которые выделены из чернозема специально для компостирования птичьего помета. Они оценили эффективность новых штаммов микроорганизмов по их влиянию на степень разложения органического вещества, гумификацию, содержание азота и способность улучшать состояние окружающей среды.

"Мы получили из чернозема степной зоны Кабардино-Балкарской Республики специализированные термофильные бактерии, способные усваивать молекулярный азот из атмосферы и при высоких температурах переводить его в доступную для растений форму аммиака. По нашим данным, эти бактерии в значительной степени ускоряют процесс разложения отходов и способствуют накоплению азота и гуминовых веществ", — отметил Занилов.