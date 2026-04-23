14:34 23.04.2026
Пассажиры "Мострансавто" совершили свыше 153 миллионов поездок

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили свыше 153 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
Например, в апреле среднесуточный пассажиропоток в будние дни составляет до 2 миллионов операций.
Значительная часть поездок — свыше 70 миллионов — была совершена с использованием социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По банковским картам с января этого года зарегистрировано более 51 миллиона трансакций. Транспортные карты "Стрелка" и "Тройка" обеспечили в общей сложности свыше 31 миллиона оплат.
Среди подразделений компании наибольший объем перевозок с начала 2026 года пришелся на маршруты МАП № 10 города Королева — более 21 миллиона поездок. Далее следует МАП № 11 города Балашихи с показателем в 19 миллионов операций. Третье место занимает МАП № 12 города Ногинска, где зафиксировано порядка 15 миллионов поездок. Самым востребованным маршрутом среди всех филиалов стал № 368 "станция МЦД Долгопрудная – Москва (метро Ховрино)" (МАП № 9 города Долгопрудного), на котором пассажиры зарегистрировали 1,5 миллиона оплат.
На сегодняшний день "Мострансавто" обслуживает более 1,4 тысячи маршрутов различного типа, а автопарк предприятия насчитывает свыше 5 тысяч автобусов.
 
Московская область (Подмосковье)ДолгопрудныйКоролевМострансавтоТранспорт
 
 
