Пассажиры "Мострансавто" совершили свыше 153 миллионов поездок

Пассажиры "Мострансавто" совершили более 153 миллионов поездок с начала года

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жители и гости Подмосковья совершили свыше 153 миллионов поездок в автобусах "Мострансавто" с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

Например, в апреле среднесуточный пассажиропоток в будние дни составляет до 2 миллионов операций.

Значительная часть поездок — свыше 70 миллионов — была совершена с использованием социальных карт жителя Подмосковья и москвича. По банковским картам с января этого года зарегистрировано более 51 миллиона трансакций. Транспортные карты "Стрелка" и "Тройка" обеспечили в общей сложности свыше 31 миллиона оплат.

Среди подразделений компании наибольший объем перевозок с начала 2026 года пришелся на маршруты МАП № 10 города Королева — более 21 миллиона поездок. Далее следует МАП № 11 города Балашихи с показателем в 19 миллионов операций. Третье место занимает МАП № 12 города Ногинска, где зафиксировано порядка 15 миллионов поездок. Самым востребованным маршрутом среди всех филиалов стал № 368 "станция МЦД Долгопрудная – Москва (метро Ховрино)" (МАП № 9 города Долгопрудного), на котором пассажиры зарегистрировали 1,5 миллиона оплат.