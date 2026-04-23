В Москве арестовали прокурора Ленинградской области
21:20 23.04.2026
В Москве арестовали прокурора Ленинградской области по делу о взятках

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
  • Межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова арестовали в Москве.
  • Он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки более чем на 6 миллионов рублей.
  • Суд избрал Зобову меру пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова арестовали в Москве по делу о превышении должностных полномочий и получении взяток более чем на 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Главным военным следственным управлением СК России расследуется уголовное дело в отношении Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области, старшего советника юстиции Артема Зобова. Он обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки (пункты "в", "е" части 3 статьи 286 и часть 6 статьи 290 УК РФ)", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Следствием установлено, что в 2024-2025 годах Зобов получил от представителей коммерческих организаций взятки более чем на 6 миллионов рублей за утилизацию отходов на территории воинской части в Ленинградской области. Кроме того, он гарантировал взяткодателям не проводить в отношении них прокурорские проверки и не привлекать к ответственности за нарушение экологического законодательства.
Как подчеркнули в ведомстве, действия Зобова повлекли существенное нарушение интересов государства в области охраны окружающей среды, а также ущерб в особо крупном размере министерству обороны России.
"По ходатайству военного следователя суд избрал Зобову меру пресечения в виде заключения под стражу", - рассказали в СК РФ.
Правоохранители продолжают проводить следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений.
ПроисшествияРоссияЛенинградская областьМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
