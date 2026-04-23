В Москве арестовали прокурора Ленинградской области

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова арестовали в Москве по делу о превышении должностных полномочий и получении взяток более чем на 6 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следствием установлено, что в 2024-2025 годах Зобов получил от представителей коммерческих организаций взятки более чем на 6 миллионов рублей за утилизацию отходов на территории воинской части в Ленинградской области. Кроме того, он гарантировал взяткодателям не проводить в отношении них прокурорские проверки и не привлекать к ответственности за нарушение экологического законодательства.