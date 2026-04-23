Рейтинг@Mail.ru
Учения по ликвидации пожара в комплексе высотных зданий прошли в Москве
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:06 23.04.2026
Учения по ликвидации пожара в комплексе высотных зданий прошли в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТушение пожара
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Тушение пожара
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Городские службы, пожарные и спасатели Москвы провели в четверг тактические учения по ликвидации пожара в комплексе высотных зданий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработали действия по локализации и ликвидации пожара в комплексе высотных зданий. В практической части были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 300 единиц специализированной техники", - рассказал Бирюков.
Мужчина во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Навесы "сухие ноги" обустроили у метро "Славянский бульвар" в Москве
Вчера, 09:00
Заммэра отметил, что впервые сотрудники служб отработали подачу на высоту свыше 60 метров пенообразователя с помощью строительного бетононасоса, на который надеваются специальные насадки. По итогам приняли решение значительно увеличить число таких установок на балансе наших предприятий.
"Согласно замыслу учений, в комплексе высотных зданий жилого квартала произошел пожар, часть жильцов эвакуировались на кровлю, некоторые были отрезаны огнем и не могли покинуть здание самостоятельно", - уточнил Бирюков.
Он добавил, что для спасения людей отработали несколько методик - установили подъемные механизмы со специальным снаряжением для работ на высоте, провели эвакуацию с помощь авиации, освободили условных пострадавших из-под завалов.
"Впервые отработали спасение с верхних этажей здания при отсутствии места для посадки воздушного судна способом "на шаге". Это значит, что экипаж удерживает вертолет в полуметре от конструкции кровли, в это время спасатели осуществляют погрузку пострадавшего на борт", - пояснил заммэра.
Тренировка спасателей в Центре подготовки государственной противопожарной службы столичного Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Пошаговая конструкция: где московские спасатели повышают свою квалификацию
22 апреля, 10:00
Кроме того, впервые в городской застройке применили транспортно-спасательные кабины, которые прибывают на вертолете и подаются к стене здания, на крышу для спасения людей. Одновременно можно спасти до 10 человек, подчеркнул он.
"На другой площадке, по сценарию, создалась угроза распространения огня на близлежащие технологические инженерные строения. Там специалисты провели разведку местности, замеры ПДК, установили газоспасательную базу. Отработали и ликвидацию угрозы возникновения пожара на районной тепловой станции", - уточнил Бирюков.
По его словам, соответствующие тренировки проходят регулярно в разных точках столицы. Они позволяют отработать практические навыки пожарных и спасателей Москвы и повысить общий уровень пожарной безопасности высотных объектов города.
Мотогруппы спасателей - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Мотогруппы спасателей приступят 1 мая к патрулированию в Москве
21 апреля, 15:02
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПроисшествияМоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала