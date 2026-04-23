Учения по ликвидации пожара в комплексе высотных зданий прошли в Москве

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Городские службы, пожарные и спасатели Москвы провели в четверг тактические учения по ликвидации пожара в комплексе высотных зданий, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках учений пожарные и спасатели совместно с городскими службами отработали действия по локализации и ликвидации пожара в комплексе высотных зданий. В практической части были задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 300 единиц специализированной техники", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что впервые сотрудники служб отработали подачу на высоту свыше 60 метров пенообразователя с помощью строительного бетононасоса, на который надеваются специальные насадки. По итогам приняли решение значительно увеличить число таких установок на балансе наших предприятий.

"Согласно замыслу учений, в комплексе высотных зданий жилого квартала произошел пожар, часть жильцов эвакуировались на кровлю, некоторые были отрезаны огнем и не могли покинуть здание самостоятельно", - уточнил Бирюков.

Он добавил, что для спасения людей отработали несколько методик - установили подъемные механизмы со специальным снаряжением для работ на высоте, провели эвакуацию с помощь авиации, освободили условных пострадавших из-под завалов.

"Впервые отработали спасение с верхних этажей здания при отсутствии места для посадки воздушного судна способом "на шаге". Это значит, что экипаж удерживает вертолет в полуметре от конструкции кровли, в это время спасатели осуществляют погрузку пострадавшего на борт", - пояснил заммэра.

Кроме того, впервые в городской застройке применили транспортно-спасательные кабины, которые прибывают на вертолете и подаются к стене здания, на крышу для спасения людей. Одновременно можно спасти до 10 человек, подчеркнул он.

"На другой площадке, по сценарию, создалась угроза распространения огня на близлежащие технологические инженерные строения. Там специалисты провели разведку местности, замеры ПДК, установили газоспасательную базу. Отработали и ликвидацию угрозы возникновения пожара на районной тепловой станции", - уточнил Бирюков.