11:52 23.04.2026
В Москве лжериелтор похитил из квартиры дорогие часы

Лжериелтор, делая видеосъемку квартиры в Москве, украл часы, но попал на камеру

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве лжериелтор похитил из квартиры дорогие часы.
  • Злоумышленник, представившийся риелтором, под предлогом видеосъемки для покупателя зашел в гардеробную и украл часы, пока хозяйка ждала на кухне.
  • Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 24-летнего жителя Удмуртии, который успел продать украденные часы в ломбард за 690 тысяч рублей.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Представившийся риелтором мужчина под предлогом видеосъёмки для покупателя похитил из квартиры дорогие часы в Москве, он задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В полицию обратилась 34-летняя москвичка. Она сообщила, что выставила квартиру на продажу. Связавшийся с ней якобы риелтор под предлогом видеосъёмки для покупателя зашёл в гардеробную и похитил часы, пока хозяйка ждала на кухне", - говорится в сообщении.
Факт кражи запечатлела видеокамера, установленная в квартире. Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 24-летнего жителя Удмуртии на Хорошевском шоссе. Наручные часы он успел продать в ломбард за 690 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ "Кража".
