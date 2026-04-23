В Москве лжериелтор похитил из квартиры дорогие часы.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Представившийся риелтором мужчина под предлогом видеосъёмки для покупателя похитил из квартиры дорогие часы в Москве, он задержан, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В полицию обратилась 34-летняя москвичка. Она сообщила, что выставила квартиру на продажу. Связавшийся с ней якобы риелтор под предлогом видеосъёмки для покупателя зашёл в гардеробную и похитил часы, пока хозяйка ждала на кухне", - говорится в сообщении.