Рейтинг@Mail.ru
Навесы "сухие ноги" обустроили у метро "Славянский бульвар" в Москве - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:00 23.04.2026 (обновлено: 09:17 23.04.2026)
Навесы "сухие ноги" обустроили у метро "Славянский бульвар" в Москве

У метро "Славянский бульвар" на западе Москвы установили навесы "сухие ноги"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМужчина во время дождя в Москве
Мужчина во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Мужчина во время дождя в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы обустроили пять навесов «сухие ноги».
  • Навесы выполнены из высокопрочной стали с облицовкой алюминием и оборудованы системой инфракрасного обогрева.
  • Под навесами и рядом с ними замостили плиткой, установили фонари, лавочки, высадили зеленые насаждения, запланировано обустройство газона.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили пять навесов "сухие ноги" возле станции метро "Славянский бульвар" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"В рамках работ по созданию комфортной городской среды возвели комплекс из пяти навесов "сухие ноги" от выхода со станции метро "Славянский бульвар" до остановок общественного транспорта на Кутузовском проспекте, улице Славянский бульвар и Староможайском шоссе. Такие конструкции хорошо вписываются в городскую инфраструктуру и обеспечивают удобные условия для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что навесы "сухие ноги" выполнены из высокопрочной стали с облицовкой алюминием.
"Конструкции оборудованы системой инфракрасного обогрева, что позволяет сделать ожидание транспорта комфортным даже в плохую погоду. На крышах разместили световые зенитные фонари - специальные проемы, напоминающие мансардные окна. Уникальность всей конструкции придает архитектурно-художественная подсветка, смонтированная по периметру кровли и на поддерживающих колоннах", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что пространство под навесами и рядом с ними замостили плиткой, установили современные фонари с энергоэффективными светильниками, разместили удобные лавочки, высадили зеленые насаждения. Также запланировано обустройство газона.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваКутузовский проспектПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала