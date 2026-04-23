Навесы "сухие ноги" обустроили у метро "Славянский бульвар" в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У станции метро «Славянский бульвар» на западе Москвы обустроили пять навесов «сухие ноги».
- Навесы выполнены из высокопрочной стали с облицовкой алюминием и оборудованы системой инфракрасного обогрева.
- Под навесами и рядом с ними замостили плиткой, установили фонари, лавочки, высадили зеленые насаждения, запланировано обустройство газона.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроили пять навесов "сухие ноги" возле станции метро "Славянский бульвар" на западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках работ по созданию комфортной городской среды возвели комплекс из пяти навесов "сухие ноги" от выхода со станции метро "Славянский бульвар" до остановок общественного транспорта на Кутузовском проспекте, улице Славянский бульвар и Староможайском шоссе. Такие конструкции хорошо вписываются в городскую инфраструктуру и обеспечивают удобные условия для пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что навесы "сухие ноги" выполнены из высокопрочной стали с облицовкой алюминием.
"Конструкции оборудованы системой инфракрасного обогрева, что позволяет сделать ожидание транспорта комфортным даже в плохую погоду. На крышах разместили световые зенитные фонари - специальные проемы, напоминающие мансардные окна. Уникальность всей конструкции придает архитектурно-художественная подсветка, смонтированная по периметру кровли и на поддерживающих колоннах", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что пространство под навесами и рядом с ними замостили плиткой, установили современные фонари с энергоэффективными светильниками, разместили удобные лавочки, высадили зеленые насаждения. Также запланировано обустройство газона.
