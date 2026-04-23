Москвичам рекомендовали использовать метро из-за непогоды

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В столичном департаменте транспорта порекомендовали москвичам использовать метро в четверг в связи с плохой погодой в течение дня и локальными ограничениями движения.

"Синоптики прогнозируют дождь и сильный ветер в течение дня. Напоминаем, что сегодня с 14.30 будет временно закрыто движение для транспорта в районе Пушкинской площади. Рекомендуем для поездок выбирать метро. Это сэкономит время", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.