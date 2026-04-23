Участнику СВО, обманутому мошенниками, вернут деньги - РИА Новости, 23.04.2026
07:10 23.04.2026
Участнику СВО, обманутому мошенниками, вернут деньги

Участнику СВО вернут более девяти миллионов рублей, украденных мошенниками

Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Приангарье участнику СВО, обманутому мошенниками, по приговору суда вернут более девяти миллионов рублей.
  • Мужчина вложил сбережения в инвестиции по предложению мошенников с января по февраль 2026 года.
ИРКУТСК, 23 апр - РИА Новости. В Приангарье участнику СВО, обманутому мошенниками, по приговору суда вернут более девяти миллионов рублей, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Прокуратура города Зима провела проверку по обращению жителя Приангарья о защите его прав. Установлено, что с января по февраль 2026 года с мужчиной, ранее участвовавшем в специальной военной операции, связались мошенники и предложили выгодно вложить сбережения в инвестиции. Потерпевший, рассчитывая на получение высокого дохода, перевел деньги на указанные счета.
В ходе расследования уголовного дело о мошенничестве были получены сведения о банковском счете, на который поступили похищенные 7,9 миллиона рублей. Его владельцем оказалась жительница Иркутского района.
"На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владелицы счета суммы неосновательного обогащения в размере свыше 7,9 млн рублей, а также более 1,1 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Судом требования прокурора удовлетворены", - говорится в сообщении.
После вступления судебного акта в законную силу его исполнение проконтролирует надзорное ведомство.
