Участнику СВО, обманутому мошенниками, вернут деньги

Краткий пересказ от РИА ИИ В Приангарье участнику СВО, обманутому мошенниками, по приговору суда вернут более девяти миллионов рублей.

ИРКУТСК, 23 апр - РИА Новости. В Приангарье участнику СВО, обманутому мошенниками, по приговору суда вернут более девяти миллионов рублей, сообщает Иркутская областная прокуратура.

Прокуратура города Зима провела проверку по обращению жителя Приангарья о защите его прав. Установлено, что с января по февраль 2026 года с мужчиной, ранее участвовавшем в специальной военной операции, связались мошенники и предложили выгодно вложить сбережения в инвестиции. Потерпевший, рассчитывая на получение высокого дохода, перевел деньги на указанные счета.

В ходе расследования уголовного дело о мошенничестве были получены сведения о банковском счете, на который поступили похищенные 7,9 миллиона рублей. Его владельцем оказалась жительница Иркутского района

"На этом основании прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с владелицы счета суммы неосновательного обогащения в размере свыше 7,9 млн рублей, а также более 1,1 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Судом требования прокурора удовлетворены", - говорится в сообщении.