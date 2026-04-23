21:32 23.04.2026
Американский моряк не поехал в Ормузский пролив из-за нападения обезьяны

Шимпанзе держит палку. Архивное фото
  • Моряк ВМС США не смог отправиться с миссией в Ормузский пролив после того, как его поцарапала обезьяна в Пхукете.
  • Пострадавшего американского военного пришлось эвакуировать из Таиланда на базу в Японии.
  • На операциях Chief это не сказалось.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Моряк ВМС США, который должен был отправиться с миссией в Ормузский пролив, эвакуирован из Таиланда на базу в Японии после того, как его поцарапала обезьяна, заявил представитель американского седьмого флота.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ ускорить процесс разминирования Ормузского пролива в три раза.
"Моряка, приписанного к кораблю противоминной обороны класса Avenger USS Chief..., поцарапала обезьяна, когда он пребывал в Пхукете... Моряку оказали медицинскую помощь и перевезли его обратно в Японию... Это не сказалось на операциях Chief", - приводит портал Axios слова неназванного представителя.

По данным портала, пострадавший - электротехник, а корабль, к которому он был приписан, направляется к Ормузскому проливу.
Неясно, обезьяна какой разновидности напала на моряка.
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
