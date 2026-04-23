Во Львове автомобиль военкомов сбил женщину, мешавшую мобилизации сына
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 23.04.2026 (обновлено: 15:13 23.04.2026)
Во Львове автомобиль военкомов сбил женщину, мешавшую мобилизации сына

Во Львове автомобиль ТЦК сбил женщину, которая мешала мобилизации своего сына

Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Автомобиль военкомата во Львове сбил женщину, которая пыталась помешать мобилизации ее сына, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua".
«
"Во Львове автомобиль ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) сбил женщину, которая мешала мобилизации ее сына", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На опубликованном изданием видно, как микроавтобус наезжает на женщину, которая бежит перед ним, загораживая собой проезд. Затем из него выходит мужчина, оттаскивает женщину в сторону, после чего автомобиль уезжает.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Специальная военная операция на УкраинеЛьвовУкраинаВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
