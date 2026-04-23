Во Львове автомобиль военкомов сбил женщину, мешавшую мобилизации сына

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Автомобиль военкомата во Львове сбил женщину, которая пыталась помешать мобилизации ее сына, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua".

На опубликованном изданием видно, как микроавтобус наезжает на женщину, которая бежит перед ним, загораживая собой проезд. Затем из него выходит мужчина, оттаскивает женщину в сторону, после чего автомобиль уезжает.