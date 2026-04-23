Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во Львове автомобиль военкомата сбил женщину.
- Женщина пыталась помешать мобилизации своего сына.
- Микроавтобус военкомов наехал на женщину, которая бежала перед ним, загораживая собой проезд.
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Автомобиль военкомата во Львове сбил женщину, которая пыталась помешать мобилизации ее сына, сообщило в четверг украинское издание "Страна.ua".
На опубликованном изданием видно, как микроавтобус наезжает на женщину, которая бежит перед ним, загораживая собой проезд. Затем из него выходит мужчина, оттаскивает женщину в сторону, после чего автомобиль уезжает.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
