Минздрав предложил новый стандарт лечения туберкулеза у детей​ - РИА Новости, 23.04.2026
03:17 23.04.2026
Минздрав предложил новый стандарт лечения туберкулеза у детей​

Минздрав планирует увеличить продолжительность лечения туберкулеза у детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минздрав РФ предложил обновить стандарт лечения туберкулеза у детей.
  • Средняя продолжительность лечения одного завершенного случая планируется к увеличению до одного года, ранее терапия длилась 270 дней.
  • В новый стандарт включены дополнительные медицинские услуги, в том числе осмотры 11 специалистов и новые инструментальные методы исследования.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минздрав РФ хочет обновить стандарт лечения туберкулеза у детей, добавив в перечень медицинских услуг посещение еще 11 врачей и увеличив среднюю продолжительность терапии, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, в новом стандарте медицинской помощи детям при туберкулезе планируется увеличить среднюю продолжительность лечения одного завершенного случая до одного года. Ранее терапия длилась 270 дней.
Кроме того, министерство предлагает добавить к осмотрам врачей таких специалистов как инфекционист, педиатр, хирург, акушер‑гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, уролог‑андролог, эндокринолог, фармаколог, а также услуги медицинского психолога.
В новый стандарт оказания помощи детям с туберкулезом в перечень инструментальных методов исследования планируется добавить биопсию лимфоузлов и костей, пункцию перикарда, УЗИ забрюшинного пространства, а также исследования дыхательных объемов.
Уточняется, что клинические рекомендации одобрены Научно-практическим советом Минздрава России.​
