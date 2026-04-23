Минздрав предложил новый стандарт лечения туберкулеза у детей​

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минздрав РФ хочет обновить стандарт лечения туберкулеза у детей, добавив в перечень медицинских услуг посещение еще 11 врачей и увеличив среднюю продолжительность терапии, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, в новом стандарте медицинской помощи детям при туберкулезе планируется увеличить среднюю продолжительность лечения одного завершенного случая до одного года. Ранее терапия длилась 270 дней.

Кроме того, министерство предлагает добавить к осмотрам врачей таких специалистов как инфекционист, педиатр, хирург, акушер‑гинеколог, гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, оториноларинголог, уролог‑андролог, эндокринолог, фармаколог, а также услуги медицинского психолога.

В новый стандарт оказания помощи детям с туберкулезом в перечень инструментальных методов исследования планируется добавить биопсию лимфоузлов и костей, пункцию перикарда, УЗИ забрюшинного пространства, а также исследования дыхательных объемов.