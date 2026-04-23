Исследование показало, когда мужчины чаще всего берут микрозаймы

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мужчины чаще всего берут микрозаймы в марте, а от женщин больше всего заявок поступает в мае, говорится в исследовании микрокредитной компании (МКК) "Займер", которое есть у РИА Новости.

"Мужчины чаще всего просят в долг в марте – в этот месяц от них поступает на 24% больше заявок, чем в среднем по году. Также высок спрос на займы среди представителей сильного пола в мае (+22%) и декабре (+17%)", - говорится в исследовании, в рамках которого было проанализировано более 1 миллиона заявок на займы по всей России с января по декабрь 2025 года.

При этом аналитики выяснили, что женщины оставляют больше всего заявок на займы в мае (на 21% больше, чем в среднем по году), январе (+20%) и апреле (+14%).

"Кроме того, наиболее крупные займы требуются мужчинам и женщинам в разное время года. Так, дамы просят самые высокие суммы в долг в сентябре – в среднем 15,6 тысячи рублей, а также в мае и августе (по 15,5 тысяч рублей). Вместе с тем мужчины запрашивают наиболее крупные лимиты в декабре (15,4 тысячи рублей), январе и марте (по 15,3 тысячи рублей)", - отмечается в материалах.

По данным исследования, мужчины чаще женщин берут займы перед праздниками для покупки подарков – в частности, на 8 Марта или к Новому году. "Женщины же обычно более экономны при выборе подарков и нередко приобретают их на заранее отложенные средства. А более крупные суммы требуются им при подготовке детей в школу – в сентябре и августе", - отмечают аналитики.