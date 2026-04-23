02:29 23.04.2026
Исследование показало, когда мужчины чаще всего берут микрозаймы

Объявления о кредитах
  • Мужчины чаще всего берут микрозаймы в марте, мае и декабре, женщины — в мае, январе и апреле.
  • Самые крупные суммы в долг женщины запрашивают в сентябре, мае и августе, а мужчины — в декабре, январе и марте.
  • Мужчины чаще женщин берут займы перед праздниками для покупки подарков, а женщины более крупные суммы тратят на подготовку детей к школе.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мужчины чаще всего берут микрозаймы в марте, а от женщин больше всего заявок поступает в мае, говорится в исследовании микрокредитной компании (МКК) "Займер", которое есть у РИА Новости.
"Мужчины чаще всего просят в долг в марте – в этот месяц от них поступает на 24% больше заявок, чем в среднем по году. Также высок спрос на займы среди представителей сильного пола в мае (+22%) и декабре (+17%)", - говорится в исследовании, в рамках которого было проанализировано более 1 миллиона заявок на займы по всей России с января по декабрь 2025 года.
При этом аналитики выяснили, что женщины оставляют больше всего заявок на займы в мае (на 21% больше, чем в среднем по году), январе (+20%) и апреле (+14%).
"Кроме того, наиболее крупные займы требуются мужчинам и женщинам в разное время года. Так, дамы просят самые высокие суммы в долг в сентябре – в среднем 15,6 тысячи рублей, а также в мае и августе (по 15,5 тысяч рублей). Вместе с тем мужчины запрашивают наиболее крупные лимиты в декабре (15,4 тысячи рублей), январе и марте (по 15,3 тысячи рублей)", - отмечается в материалах.
По данным исследования, мужчины чаще женщин берут займы перед праздниками для покупки подарков – в частности, на 8 Марта или к Новому году. "Женщины же обычно более экономны при выборе подарков и нередко приобретают их на заранее отложенные средства. А более крупные суммы требуются им при подготовке детей в школу – в сентябре и августе", - отмечают аналитики.
Май же, по их мнению, является месяцем высокого спроса среди обоих полов как в связи с праздниками, так и по причине общего роста потребительской активности, характерного для весны. "Поэтому мы ожидаем увеличение запросов на займы уже в ближайшие недели", – заключают авторы исследования.
