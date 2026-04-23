16:15 23.04.2026 (обновлено: 18:54 23.04.2026)
Захарова ответила главе МИД Эстонии на слова об отношениях с Россией

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Эстонии о нежелании восстанавливать отношения с Россией.
  • Она заявила, что европейские политики должны "оглядываться назад" из-за своих "извращенных антиценностей", а не из-за России.
  • Глава МИД Эстонии заявил, что отношения Европы с Россией не будут прежними даже после завершения украинского конфликта и что в Европе нет серьезного желания "оглядываться назад".
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о нежелании "оглядываться назад" и восстанавливать отношения с РФ, заявила РИА Новости, что оглядываться назад политики ЕС должны не из-за России, а из-за собственных извращенных антиценностей.
"Оглядываться назад европейские политики должны не из-за России - Россия впереди. А из-за своих собственных извращенных антиценностей", - сказала она, добавив "ну и из-за генсека НАТО, от которого они могут получить то ли нож в спину, то ли еще что-нибудь".
Ранее глава эстонского МИД в интервью Bloomberg заявил, что "отношения Европы с Россией не будут прежними даже после завершения украинского конфликта". По его словам, "Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию". По его словам, "нет серьезного желания оглядываться назад". Министр также уточнил, что в Европе сомневаются в скором урегулировании конфликта на Украине.
