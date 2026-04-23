МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о нежелании "оглядываться назад" и восстанавливать отношения с РФ, заявила РИА Новости, что оглядываться назад политики ЕС должны не из-за России, а из-за собственных извращенных антиценностей.
Ранее глава эстонского МИД в интервью Bloomberg заявил, что "отношения Европы с Россией не будут прежними даже после завершения украинского конфликта". По его словам, "Европа теперь понимает необходимость оказывать давление на Россию". По его словам, "нет серьезного желания оглядываться назад". Министр также уточнил, что в Европе сомневаются в скором урегулировании конфликта на Украине.