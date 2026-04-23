МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о нежелании "оглядываться назад" и восстанавливать отношения с РФ, заявила РИА Новости, что оглядываться назад политики ЕС должны не из-за России, а из-за собственных извращенных антиценностей.