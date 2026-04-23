В МИД России заявили о кризисе доверия в международных отношениях.

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Кризис доверия наблюдается в международных отношениях, где отменяются историческая правда и профессионализм, заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
"У нас, конечно, очевидный кризис доверия в международных отношениях. Он проявился очень ярко 28 февраля, когда началась агрессия против Ирана на фоне переговоров", - сказал Алимов на форуме "Евразия - территория традиционных ценностей".
Он процитировал постпреда России при ООН Василию Небензю, который назвал ситуацию вокруг Ирана "предательством дипломатии". "Да, мы с этим живем и стараемся справляться", - отметил замминистра.
По словам Алимова, в международных отношениях отменяется историческая правда, международная правда, профессионализм.
"Мы иногда смотрим: "Господи! Боже мой! Кто наши визави?". Я не говорю, что мы какие-то эксклюзивные, но профессионализм отменяется!" - добавил он.
Замминистра подчеркнул, что ценности России - это честность, правда и предложение взаимовыгодной модели сотрудничества.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.