Рейтинг@Mail.ru
Власти Мексики изучают мотивы стрельбы на пирамидах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 23.04.2026
Власти Мексики изучают мотивы стрельбы на пирамидах

Власти Мексики изучают мотивы стрельбы на пирамидах с учетом найденных вещей

Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Власти Мексики продолжают расследование мотивов нападения на туристов в археологическом комплексе Теотиуакан с учетом обнаруженных в вещах нападавшего записок и литературы о массовых убийствах, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.
"Что именно мотивировало этого молодого человека, что его подтолкнуло - это часть продолжающегося расследования… это очень прискорбный случай, но он не обязательно связан с социальным вопросом", - сказала Шейнбаум на пресс-конференции, которую транслировало правительство Мексики.
Спасатели на территории мексиканского археологического комплекса Теотиуакан, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Дипмиссия поблагодарила власти Мексики за помощь раненому россиянину
21 апреля, 21:14
Беспорядочная стрельба произошла 20 апреля на территории археологического комплекса Теотиуакан: вооруженный мужчина открыл огонь по туристам и попытался взять их в заложники, но при приближении служб безопасности покончил с собой. В результате его действий погибла гражданка Канады, ранения получили по меньшей мере 12 человек из разных стран, в том числе турист из России.
По данным прокуратуры штата Мехико, нападавший действовал в одиночку и заранее планировал атаку. Генеральный прокурор Хосе Луис Сервантес Мартинес сообщил, что в его вещах были обнаружены материалы, указывающие на подражательный характер преступления.
"Доказательства носят предварительный характер, однако позволяют говорить о психопатическом профиле нападавшего, его склонности копировать ситуации, происходившие в других местах, в другое время и с участием других лиц. Эта тенденция, которую можно определить как copycat (имитатор - ред.), подтверждается тем, что у него была обнаружена литература, связанная с нападениями и фигурами, имеющими отношение к подобным актам насилия", - заявил он на пресс-конференции.
По словам прокурора, среди обнаруженных в рюкзаке стрелка вещей выделяются "литература, изображения и рукописи, предположительно, связанные с насильственными событиями, о которых известно, что они могли произойти в США в апреле 1999 года".
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В АТОР рассказали, что туристы из России не посещают штат Халиско в Мексике
23 февраля, 11:57
 
В миреМексикаКанадаРоссияКлаудия Шейнбаум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала