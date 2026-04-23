Власти Мексики изучают мотивы стрельбы на пирамидах

Краткий пересказ от РИА ИИ
МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Власти Мексики продолжают расследование мотивов нападения на туристов в археологическом комплексе Теотиуакан с учетом обнаруженных в вещах нападавшего записок и литературы о массовых убийствах, заявила президент страны Клаудия Шейнбаум.
Беспорядочная стрельба произошла 20 апреля на территории археологического комплекса Теотиуакан: вооруженный мужчина открыл огонь по туристам и попытался взять их в заложники, но при приближении служб безопасности покончил с собой. В результате его действий погибла гражданка Канады, ранения получили по меньшей мере 12 человек из разных стран, в том числе турист из России.
По данным прокуратуры штата Мехико, нападавший действовал в одиночку и заранее планировал атаку. Генеральный прокурор Хосе Луис Сервантес Мартинес сообщил, что в его вещах были обнаружены материалы, указывающие на подражательный характер преступления.
"Доказательства носят предварительный характер, однако позволяют говорить о психопатическом профиле нападавшего, его склонности копировать ситуации, происходившие в других местах, в другое время и с участием других лиц. Эта тенденция, которую можно определить как copycat (имитатор - ред.), подтверждается тем, что у него была обнаружена литература, связанная с нападениями и фигурами, имеющими отношение к подобным актам насилия", - заявил он на пресс-конференции.
По словам прокурора, среди обнаруженных в рюкзаке стрелка вещей выделяются "литература, изображения и рукописи, предположительно, связанные с насильственными событиями, о которых известно, что они могли произойти в США в апреле 1999 года".