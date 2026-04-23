Рейтинг@Mail.ru
Медаль "Трудовая династия" может появиться в Калужской области - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
17:21 23.04.2026
Медаль "Трудовая династия" может появиться в Калужской области

© Фото : Официальный интернет-сайт Законодательного Собрания Калужской областиФестиваль Калужской области "Родословные трудовых династий"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дума Людиновского муниципального округа Калужской области выступила с инициативой об учреждении новой награды — медаль "Трудовая династия", сообщает пресс-служба регионального парламента.
Данное предложение уже нашло поддержку на уровне Законодательного Собрания и правительства региона.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша проводит прием граждан по личным вопросам - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Калужский губернатор провел прием граждан по личным вопросам
21 апреля, 15:15
Выбор Людинова как инициатора этого предложения не случаен: город первым в области удостоен почетного звания "Населенный пункт трудовой славы". В прошлом году здесь прошел масштабный фестиваль "Родословные трудовых династий", который планируется сделать ежегодным.
"Считают, что в сохранении профессиональных традиций, передающихся из поколения в поколение - залог решения кадровых задач. Разделяю мнение людиновских депутатов. Когда дети выбирают путь родителей, они перенимают не только мастерство, но и особое, отношение к делу", - отметил председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.
В ближайшее время будет начата работа над проектом закона, который детально определит статус награды и порядок ее присвоения. Появление такой медали станет достойным вкладом в дело прославления калужских тружеников и укрепления семейных ценностей в регионе, отметили в Заксобрании.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала