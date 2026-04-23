Медаль "Трудовая династия" может появиться в Калужской области

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Дума Людиновского муниципального округа Калужской области выступила с инициативой об учреждении новой награды — медаль "Трудовая династия", сообщает пресс-служба регионального парламента.

Данное предложение уже нашло поддержку на уровне Законодательного Собрания и правительства региона.

Выбор Людинова как инициатора этого предложения не случаен: город первым в области удостоен почетного звания "Населенный пункт трудовой славы". В прошлом году здесь прошел масштабный фестиваль "Родословные трудовых династий", который планируется сделать ежегодным.

"Считают, что в сохранении профессиональных традиций, передающихся из поколения в поколение - залог решения кадровых задач. Разделяю мнение людиновских депутатов. Когда дети выбирают путь родителей, они перенимают не только мастерство, но и особое, отношение к делу", - отметил председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев.