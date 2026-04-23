Из Мариупольского музея в 2022 году похитили ценные доспехи

04:13 23.04.2026
© Фото : Public domain
Краеведческий музей Мариуполя. Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Сарматский шлем, кольчуга и налокотники были похищены из Мариупольского музея в 2022 году, заявил РИА Новости хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин.
"Пропал, например, бронзовый сарматский шлем. Тоже его нет. Из экспозиции, знаю точно, кольчуга. Налокотники где-то XVIII века, один бронзовый, один железный", - сказал Ладкин РИА Новости.
Табличка на здании Мариупольского краеведческого музея - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Хранитель Мариупольского музея обвинил ВСУ в краже ценных экспонатов
Вчера, 08:04
По словам сотрудника музея, такие предметы, как железные доспехи, не могли быть полностью уничтожены огнем, и хоть что-то от них должно было сохраниться после пожара.
"Можно предположить, даже не предполагать уже, а в данном случае утверждать, что они были похищены до пожара", - подчеркнул Ладкин.
Во время освобождения города от боевиков киевского режима в 2022 году несколько украинских террористов вломились в Мариупольский краеведческий музей и обосновали там свои оборонительные позиции. Затем боевики сбежали из музея, после чего в нем вспыхнул пожар. При этом никаких открытых или публичных мероприятий по эвакуации экспонатов Мариупольского краеведческого музея боевиками киевского режима или их сообщниками не проводилось.
Открытие восстановленного Мариупольского драматического театра - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Мариуполе торжественно открыли драматический театр
28 декабря 2025, 20:24
 
