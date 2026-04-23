Из Мариупольского музея в 2022 году похитили ценные доспехи

МАРИУПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости. Сарматский шлем, кольчуга и налокотники были похищены из Мариупольского музея в 2022 году, заявил РИА Новости хранитель фондов краеведческого музея Мариуполя Андрей Ладкин.

"Пропал, например, бронзовый сарматский шлем. Тоже его нет. Из экспозиции, знаю точно, кольчуга. Налокотники где-то XVIII века, один бронзовый, один железный", - сказал Ладкин РИА Новости.

По словам сотрудника музея, такие предметы, как железные доспехи, не могли быть полностью уничтожены огнем, и хоть что-то от них должно было сохраниться после пожара.

"Можно предположить, даже не предполагать уже, а в данном случае утверждать, что они были похищены до пожара", - подчеркнул Ладкин.