09:55 23.04.2026
В Московском зоопарке рассказали об утренней рутине манула Тимофея

Акулова: Манул Тимофей из Московского зоопарка утром устраивает "потягушки"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Манул Тимофей из Московского зоопарка каждое утро устраивает «потягушки» и прогуливается по вольеру.
  • По словам Светланы Акуловой, манула не смущает большое количество людей за стеклом вольера.
  • На видео манул неспешно идет по ступеням в своем вольере и разминает тело, вытягивая лапы.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка каждое утро устраивает "потягушки" и прогуливается по просторному вольеру, нимало не смущаясь количеством наблюдающих за ним посетителей, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По словам Акуловой, утром дикий пушистый кот устраивает эффектные "потягушки", после чего степенно, с чувством собственного достоинства начинает утренний моцион. "Его не смущает большое количество людей за стеклом, да их особо и не слышно из вольера. Так, привычный фон. А вот обойти вольер (манулу - ред.) интересно", - написала директор зоопарка в своем Telegram-канале.
На иллюстрирующем публикацию видео герой новостей о сезонных зажировках неспешно идет по ступеням в своем вольере, внимательно оценивает окружающую обстановку и картинно вытягивает задние и передние лапы, разминая тело.
Светлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
