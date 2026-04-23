В Московском зоопарке рассказали об утренней рутине манула Тимофея

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка каждое утро устраивает "потягушки" и прогуливается по просторному вольеру, нимало не смущаясь количеством наблюдающих за ним посетителей, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
По словам Акуловой, утром дикий пушистый кот устраивает эффектные "потягушки", после чего степенно, с чувством собственного достоинства начинает утренний моцион. "Его не смущает большое количество людей за стеклом, да их особо и не слышно из вольера. Так, привычный фон. А вот обойти вольер (манулу - ред.) интересно", - написала директор зоопарка в своем Telegram-канале.
На иллюстрирующем публикацию видео герой новостей о сезонных зажировках неспешно идет по ступеням в своем вольере, внимательно оценивает окружающую обстановку и картинно вытягивает задние и передние лапы, разминая тело.
22 октября 2025, 20:54