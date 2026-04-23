Юрист рассказала, что грозит мастерам маникюра за нарушения нового ГОСТа - РИА Новости, 23.04.2026
06:23 23.04.2026 (обновлено: 12:12 23.04.2026)
Юрист рассказала, что грозит мастерам маникюра за нарушения нового ГОСТа

РИА Новости: за нарушение ГОСТа мастерам маникюра грозит штраф 10 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За нарушение нового ГОСТа мастерам маникюра и педикюра, которые заявляют, что работают по нему, могут грозить штрафы от десяти тысяч рублей.
  • Клиент имеет право требовать возмещения ущерба и устранения недостатков, если услуга оказана с нарушением ГОСТа, о соблюдении которого заявлялось.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Штраф от десяти тысяч рублей может грозить мастерам маникюра и педикюра, которые заявляют, что работают по новому ГОСТу, но нарушают его, рассказала РИА Новости юрист Диана Халитова.
Она отметила, что с 30 апреля 2026 года в России вводится новый ГОСТ на услуги маникюра и педикюра. Так, главные изменения для россиянок касаются повышения уровня стерилизации инструментов, стандартизации этапов процедур, отказа от опасных методик и регламента времени. При этом ГОСТ касается как салонов, так и работающих "на дому" мастеров.
"Несмотря на то, что ГОСТ — это добровольные требования, вместе с тем он — ориентир качества оказания услуги. Если мастер маникюра или салон заявляет, что работает "по ГОСТу", но нарушает его, клиент может потребовать возмещения ущерба, ссылаясь на нормы КоАП РФ и закон "О защите прав потребителей". Так, включение в договор условий, ущемляющих права клиентов, например, отказ переделывать некачественную работу, влечет штраф для должностных лиц до одной тысячи рублей, а для юрлиц — до десяти тысяч рублей", — сообщила член Ассоциации юристов России.
Кроме того, добавила Халитова, по статье 14.4 КоАП России "Выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества" за маникюр, не соответствующий нормам, в том числе СанПиН, юридическому лицу может грозить штраф до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении — уже до 300 тысяч рублей.
Если маникюр или педикюр выполнен с нарушением ГОСТа, соблюдение которого заявлялось, клиент имеет право по статье 29 закона "О защите прав потребителей" при обнаружении недостатков выполненной работы бесплатно устранить недостатки, уменьшить цену услуги, вернуть ее полную стоимость, а также возместить расходы на устранение ошибок у другого мастера, уточнила эксперт.
"Указание мастера или салона на оказание услуги "согласно ГОСТу" повышает доверие граждан к лицу, оказывающему услуги, однако важно понимать, что при таких обстоятельствах любое отклонение от него может быть расценено судом как нарушение условий договора. При этом при причинении вреда здоровью клиента или порче ногтей суд будет использовать данный ГОСТ для оценки нарушений", — заключила Халитова.
