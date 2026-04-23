Рейтинг@Mail.ru
В Махачкале мужчина пытался убить двух врачей в больнице - РИА Новости, 23.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 23.04.2026 (обновлено: 23:48 23.04.2026)
В Махачкале мужчина пытался убить двух врачей в больнице

Посетитель больницы в Махачкале ранил ножом травматолога и хирурга

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале посетитель напал с ножом на двух медицинских работников.
  • Один из них попал в реанимацию, другой находится в стабильном состоянии.
  • Нападение произошло в приемном отделении.
МАХАЧКАЛА, 23 апр — РИА Новости. Посетитель республиканской клинической больницы в Махачкале напал с ножом на двух медицинских работников, сообщило региональное управление Следственного комитета.
"В результате произошедшего один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго оценивается как стабильное", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что причиной послужили внезапно возникшие неприязненные отношения. Как уточнили в МВД, мужчина напал на двух дежурных врачей, ранив их в лицо и шею. С места происшествия он скрылся, но позже его удалось задержать. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Хирурга уже прооперировали, состояние травматолога оценивают как средней тяжести.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Напавшего на врачей в Дагестане проверят на запрещенные вещества
Вчера, 23:26
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МВД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала