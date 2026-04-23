В Махачкале мужчина пытался убить двух врачей в больнице

МАХАЧКАЛА, 23 апр — РИА Новости. Посетитель республиканской клинической больницы в Махачкале напал с ножом на двух медицинских работников, сообщило региональное управление Следственного комитета.
"В результате произошедшего один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго оценивается как стабильное", — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что причиной послужили внезапно возникшие неприязненные отношения. Как уточнили в МВД, мужчина напал на двух дежурных врачей, ранив их в лицо и шею. С места происшествия он скрылся, но позже его удалось задержать. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Хирурга уже прооперировали, состояние травматолога оценивают как средней тяжести.