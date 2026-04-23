Приход Мадьяра к власти в Венгрии не устранит разногласия в ЕС, пишут СМИ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Приход к власти в Венгрии победившей на парламентских выборах партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром не устранит существующие внутри ЕС серьезные разногласия, многие реформы и политические решения останутся нереализованными, отмечает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
"Многие реформы, ...скорее всего, останутся в подвешенном состоянии... Громкие возражения Венгрии часто скрывали более широкие расхождения внутри блока... Мало кто ожидает, что Мадьяр... полностью откажется от позиций Венгрии, например, по вопросам миграции и энергетике", - отмечает агентство со ссылкой на источники.