Приход Мадьяра к власти в Венгрии не устранит разногласия в ЕС, пишут СМИ
12:31 23.04.2026
Приход Мадьяра к власти в Венгрии не устранит разногласия в ЕС, пишут СМИ

Bloomberg: приход партии "Тиса" к власти в Венгрии не устранит разногласия в ЕС

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приход партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром к власти в Венгрии не устранит существующие внутри ЕС серьезные разногласия, пишет Bloomberg.
  • Некоторые реформы и политические решения могут остаться в подвешенном состоянии.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Приход к власти в Венгрии победившей на парламентских выборах партии "Тиса" во главе с Петером Мадьяром не устранит существующие внутри ЕС серьезные разногласия, многие реформы и политические решения останутся нереализованными, отмечает агентство Блумберг со ссылкой на неназванные источники.
"Многие реформы, ...скорее всего, останутся в подвешенном состоянии... Громкие возражения Венгрии часто скрывали более широкие расхождения внутри блока... Мало кто ожидает, что Мадьяр... полностью откажется от позиций Венгрии, например, по вопросам миграции и энергетике", - отмечает агентство со ссылкой на источники.
Блумберг подчеркивает, что принятие решений в ЕС в связи со сменой власти в Венгрии вряд ли радикально изменится. При этом Мадьяр остается своего рода загадкой, заявил неназванный высокопоставленный чиновник одной из стран-членов ЕС, отражая распространенное в блоке мнение.
Власти Венгрии неоднократно заявляли, что "Тиса" в случае прихода к власти будет следовать в фарватере европейской политики, не сможет отказать требованиям Брюсселя, в частности по вопросу приема Украины в ЕС и финансирования Киева.
