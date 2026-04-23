Мадьяр не сразу поддержит членство Киева в ЕС, пишет Bloomberg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр не станет сразу после прихода к власти в стране выступать за членство Украины в ЕС, однако может поддержать продвижение переговоров с Киевом по этому вопросу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, Мадьяр может позволить ЕС продвинуться в переговорах с Украиной. Согласно информации источников агентства, новое правительство Венгрии, как ожидается, также намерено придерживаться многих позиций Орбана по вопросам бюджета ЕС.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Орбана.