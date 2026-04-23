Мадьяр не сразу поддержит членство Киева в ЕС, пишет Bloomberg - РИА Новости, 23.04.2026
11:49 23.04.2026
Мадьяр не сразу поддержит членство Киева в ЕС, пишет Bloomberg

Bloomberg: Мадьяр может посодействовать переговорам о членстве Украины в ЕС

© REUTERS / Marton Monus — Петер Мадьяр
23.04.2026
© REUTERS / Marton Monus
Петер Мадьяр
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр не станет сразу после прихода к власти в Венгрии выступать за членство Украины в ЕС.
  • Новое правительство Венгрии, как ожидается, также намерено придерживаться многих позиций Орбана по вопросам бюджета ЕС.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр не станет сразу после прихода к власти в стране выступать за членство Украины в ЕС, однако может поддержать продвижение переговоров с Киевом по этому вопросу, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Не ожидается, что венгерская сторона внезапно поприветствует Украину в ЕС после того, как (премьер Венгрии Виктор - ред.) Орбан в течение нескольких месяцев блокировал официальные переговоры ЕС с Киевом", - говорится в публикации.
Как отмечает агентство, Мадьяр может позволить ЕС продвинуться в переговорах с Украиной. Согласно информации источников агентства, новое правительство Венгрии, как ожидается, также намерено придерживаться многих позиций Орбана по вопросам бюджета ЕС.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля, по их итогам партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опередила партию "Фидес" Орбана.
В Брюсселе рассчитывают, что новые венгерские власти снимут возражения на начало прямых переговоров с Киевом о членстве в ЕС, которые блокировались правительством Орбана.
